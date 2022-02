Krack verwacht geen comeback van BMW: "Momenteel geen issue"

Aankomend seizoen staat er een nieuw gezicht aan het roer bij Aston Martin. Otmar Szafnauer vertrok aan het begin van het jaar en daardoor kwam de belangrijke functie van teambaas vrij. De Britse ploeg in Canadese handen begon daarna een zoektocht naar een nieuwe chef en men kwam uiteindelijk uit bij Mike Krack.

Krack werkt in het verleden bij de autosportafdeling van BMW. Bij de Duitse fabrikant heeft hij zijn sporen wel verdiend en hij was er dan ook een grote meneer. Ook tijdens de dagen van BMW in de Formule 1 was Krack werkzaam bij het merk. Dat betekent dat hij van dichtbij het debuut van zijn huidige coureur Sebastian Vettel heeft meegemaakt. De Duitser debuteerde in 2007 immers bij het team van BMW Sauber.

Issue

BMW vertrok in 2009 uit de Formule 1. Met die exit trok ook Krack de deur van de koningsklasse van de autosport achter zich dicht. Nu is hij terug en in gesprek met AutoBild bespreekt hij een mogelijke terugkeer van zijn voormalig werkgever: "BMW kijkt altijd naar wat er gebeurt in de Formule 1. Maar ik denk dat het momenteel geen issue is bij hen op dit moment."

Druk

Krack is nu geen onderdeel meer van de BMW familie. Hij gaat nu leiding geven aan het ambitieuze team van Aston Martin en daar is niemand aanwezig die hem de kneepjes van het vak kan leren. "Dat klopt, er is geen voorganger die mij kan trainen. Ik ben mij bewust van de grote druk maar ik moet het opnemen zodat het geen effect gaat hebben op de rest van ons team."