Button wil dat radioverkeer naar Masi stopt: "Misschien een stap voorwaarts"

De meest recente Grand Prix van Abu Dhabi houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Vooral de discutabele beslissingen van race director Michael Masi zijn nog steeds voer voor discussie. Autosportfederatie FIA heeft inmiddels hun bevindingen voorgelegd aan de F1 Commission en men komt later deze week met meer informatie.

Maar er gebeurde afgelopen seizoen nog meer dat stof deed opwaaien. Voor het eerst kon het publiek op de bank namelijk meegenieten van het radioverkeer tussen de teams en Masi. De teams besloten dit volledig uit te melken en gingen daarmee alle grenzen over. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi kreeg Masi voortdurend te maken met Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Beide heren deden er alles aan om de Australiër te beïnvloeden.

Stap voorwaarts

De radioberichten zorgden voor veel chagrijn bij kenners. Men denkt dat een deel van de oplossing ligt bij het schrappen van het desbetreffende radioverkeer. Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button denkt dat dit een van de oplossingen is. In gesprek met Sky Sports is hij duidelijk: "Misschien moeten ze hun meningen niet naar Masi schreeuwen. Misschien is dat een stap voorwaarts, dan kan Masi zelf de beslissingen nemen."

Adrenaline

Button is het radioverkeer tussen Masi en de teambazen dan ook liever kwijt dan rijk. De Engelsman vindt het veel nuttiger als men na de race kan babbelen. Maar tijdens de race moet men volgens Button elkaar met rust laten: "Ik denk dat het verkeerd is omdat er zoveel emotie zit bij de teams. Ook voor Masi is het lastig want er is zoveel adrenaline. Er kijken een heleboel mensen mee dus ik denk dat het beter is als de stewards samen tot een oplossing komen."