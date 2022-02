Nieuw puntensysteem Formule 1 per direct ingevoerd

In het aankomende Formule 1-seizoen gaat het puntensysteem over de kop. De grootste verandering zal bij de drie sprintraces zijn.

Komend seizoen zullen er drie spintraces worden gehouden. Eerst kreeg de nummer één drie punten, de nummer twee twee punten en de nummer drie één punt. Dat gaat nu veranderen tijdens de sprintraces. Dit gaat er als volgt uitzien tijdens de sprintrace in Oostenrijk, Brazilië en Italië:

Nummer 1: 8 punten

Nummer 2: 7 punten

Nummer 3: 6 punten

Nummer 4: 5 punten

Nummer 5: 4 punten

Nummer 6: 3 punten

Nummer 7: 2 punten

Nummer 8: 1 punt

Dit is niet het enige wat gaat veranderen. Op de vrijdag was voorheen de kwalificatie voor de sprintrace. Dit blijft zo, maar de man die hier pole pakt, krijgt de pole ook toegewezen. Voorheen was dit de nummer één van de sprintrace. De volgorde van de kwalificatie van de vrijdag, telt dus voor de sprintrace. Het resultaat van de sprintrace, wordt de startopstelling voor de race van zondag.

Niet afgereden races

Ook de niet volledige verreden races krijgen een nieuwe verdeling:

>75% verreden? --> volledige punten (zoals het nu ook is)

Tussen 50% en 75% verreden? --> gereduceerde punten: 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1

Tussen 25% en 50% verreden? --> Alleen top negen punten: 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Minder dan 25% maar >2 ronden? --> Alleen top vijf punten: 6, 4, 3, 2, 1

Halve punten zijn afgeschaft.

Zandvoort geen sprintrace

Zandvoort zal dit seizoen geen sprintrace organiseren. Het circuit had zich wel ingeschreven, maar bleek geen geschikte locatie. Er was namelijk sprake van zes sprintrace, maar dan moest er volgens de grote Formule 1-teams meer geld komen. Daar waren de kleine teams het niet mee eens, want dan werd het financiële gat nog groter. De locaties zullen Oostenrijk, Italië en Brazilië zijn. Aan het puntensysteem van de race en voor de snelste ronde, wordt niet veranderd.