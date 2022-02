Aston Martin voedt geruchten om eigen F1-motor te bouwen

Zowel Aston Martin als McLaren sluiten een toekomstig vertrek van hun motorpartner Mercedes niet uit. De berichten volgen kort op het besluit van Red Bull om een eigen motor te bouwen, nadat Honda vorig jaar aankondigde te stoppen, ook al behoudt het de steun van Honda Racing Corporation tot de nieuwe F1-regels in 2026.

Maar nu Red Bull zijn plaats heeft veroverd als een permanent topteam met een onafhankelijke motor, is het een precedent dat andere Formule 1-teams nu kunnen volgen. Technisch manager Andy Green van Aston Martin: "In 2026 komt er een nieuw motorreglement en als team willen we daar natuurlijk graag bij betrokken zijn, zeker nu we Aramco als sponsor aan boord hebben. We zullen zien hoe de gesprekken zich de komende jaren ontwikkelen en of we daar als team van kunnen profiteren."

Van Aston Martin is ook al langer bekend dat eigenaar Lawrence Stroll graag alles zelf bouwt en al eerder heeft aangegeven de mogelijkheid om een eigen motor te bouwen wil bekijken.

McLaren voorlopig blij

Het is een soortgelijk verhaal bij een andere klant van Mercedes; McLaren. Teambaas Zak Brown reageert op vragen of ook hij overweegt over te stappen op een andere motorpartner, naar aanleiding van de geluiden bij Aston Martin.

De Amerikaan: "Die plannen zijn er op dit moment niet. Het zou natuurlijk geweldig zijn voor de sport als ze hun eigen motor zouden bouwen, want dat zou ons een andere motorfabrikant in de Formule 1 geven. Dat zou zeker een goede zaak zijn," benadrukte hij. "Maar we zijn blij met Mercedes."