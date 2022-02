Dit is de nieuwe AlphaTauri AT03

Vandaag heeft AlphaTauri hun nieuwe strijdwapen voor het aankomende seizoen aan de buitenwereld getoond. De Italiaanse renstal trok het doek van de AT03, de wagen waarin Yuki Tsunoda en Pierre Gasly op jacht gaan naar successen in het nieuwe tijdperk van de Formule 1.

Al voor de presentatie van de wagen verschenen de eerste foto's van de nieuwe uitdager op het internet. De wagen verschilt niet bijster veel vergeleken met de vorige seizoenen. Het wit en blauw is weer duidelijk zichtbaar op de wagens. De auto werd onthuld in een kort filmpje op sociale media. Te midden van modellen ,AlphaTauri is immers ook een kledingmerk, werd de nieuwe wagen aan de buitenwereld getoond. De kleurencombinatie is iets veranderd ten opzichte van het vorige seizoen. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zullen in deze AT03 gaan jagen op nieuwe successen.