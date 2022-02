Grotere banden grootste verandering voor Verstappen

Vandaag trok Red Bull Racing het doek van de gloednieuwe RB18. De wagen die de Oostenrijkse renstal vandaag onthulde was nog niet precies de wagen waarmee men volgende maand in Bahrein aan de start staat. Het team wil immers nog geen mogelijke nieuwe slimmigheden delen met de concurrentie. Een ander in het oog springende verandering zijn de banden.

Aankomend seizoen gaan er gloednieuwe regels gelden in de Formule 1. Deze reglementen zorgen niet alleen voor een totaal ander chassis, de bandenregels zijn ook veranderd. Vanaf dit jaar rijden de teams namelijk met gloednieuwe rubbertjes van bandenleverancier Pirelli. De banden zijn dan ook significant groter, ze zijn gegroeid van 13 inch naar 18 inch. De teams hebben al kennis kunnen maken met de nieuwe banden, tijdens het afgelopen seizoen werd er veelvuldig met de banden getest.

Zicht

Het rijden met de nieuwe banden zal even wennen zijn voor de heren coureurs. Vanuit de cockpit zullen ze namelijk recht tegen de rubbers aankijken. Hierdoor zien ze andere dingen juist weer wat minder goed dan voorheen en dat is eventjes wennen. Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen beaamt dat. Tijdens de presentatie van de RB18 sprak hij zich erover uit: "Voor mij is het grootste ding het zicht vanuit de cockpit. Dit door de grotere banden en de grotere nieuwe wielen."

Pirelli

Verstappen heeft al kennis mogen maken met de nieuwe banden van Pirelli. Tijdens de post season test in Abu Dhabi reed de Limburger al met de nieuwe rubbertjes. Toch zullen er mogelijk nog enkele kleine veranderingen worden doorgevoerd. In oktober sprak Pirelli-topman Mario Isola zich hierover uit op de site van de Formule 1: "De coureurs krijgen bij de test in Abu Dhabi voor het eerst de kans op de nieuwe 18 inch-banden uit te proberen. Toch zullen we tot de pre season tests in 2022 moeten wachten om de banden voor het eerst te zien op de nieuwe auto's."

Wennen

Voor Verstappen maakt de bandenverandering echter niet zo bijster veel uit, alles aan de nieuw auto is immers compleet anders. Het wordt dus een groot aanpassingsfeest. "De grootste aanpassing voor dit seizoen zijn de nieuwe regels. We hebben wat tijd nodig om aan de auto te wennen. Het is niet zo dat we instappen en het een update is van de wagen van vorig jaar."