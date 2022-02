Max Verstappen, de regerend wereldkampioen, kwam in stijl aan tijdens de launchdag van de RB18.



De coureur die komend seizoen met nummer 1 gaat rijden, kwam aan in een Formule 1-bolide. Hoe vet is dat! Even later onthulde de Nederlander met zijn teamgenoot Sergio Perez de 2022-bolide. Al was dit wel een 3D-beeld en geen echte auto.