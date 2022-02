Massa kiest opvallende teamgenoot voor Stock Car race

Felipe Massa waande zich in 2008 kortstondig wereldkampioen. De Braziliaan dacht dat hij voor zijn thuispubliek de wereldtitel had binnen gesleept ten koste van zijn rivaal Lewis Hamilton. De Brit sloeg echter in de allerlaatste bocht toe door Timo Glock in te halen. Hierdoor was Hamilton wereldkampioen en belandde Glock in het eeuwige geheugen van de sport.

De Duitser kreeg daarna de woede van enkele fans over zich heen. Massa gaf op zijn beurt aan dat hij het Glock zeker niet kwalijk nam en al helemaal niet dacht dat de toenmalig Toyota-man zich met opzet gewonnen had gegeven. Beide coureurs hebben de Formule 1 inmiddels al ruimschoots verlaten maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Stock Car

Glock ging na zijn Formule 1-jaren een touringcar avontuur aan en reed bijvoorbeeld in de DTM. Ook Massa ging door met racen en reed enkele seizoenen in de elektrische Formule E. Massa is tegenwoordig actief in de Brazilian Stock Car Pro Series. Bij de seizoensopener van dat kampioenschap vormen de coureurs duo's met andere sterke coureurs.

É isso ai, galera! Timo Glock vai ser minha dupla na corrida de duplas da Stock! Ansioso pra dividir o carro com ele.

-

Yes guys! That is Glock! We’re teaming up for the first race of the Stock Car season! 💪🏼 — Felipe Massa (@MassaFelipe19) February 6, 2022

Massa zal op 12 en 13 februari een opvallend duo gaan vormen met niemand minder dan Timo Glock. De twee zullen gezamenlijk achter het stuur kruipen van een Chevrolet Cruze van het team van Lubrax Podium. Op Twitter kondigt Massa de samenwerking aan met een knipoog naar het legendarische commentaar van de desbetreffende seizoensfinale uit 2008.