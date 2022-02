F1-wagens van 2022 twee keer zo sterk als voorgaande jaren

Het HANS, Head and Neck Safety, en de Halo hebben bewezen van vitaal belang te zijn voor moderne veiligheidsinnovaties die hebben geleid tot minder letsel in de F1. De FIA heeft echter strengere belastingstests ingevoerd waaraan de teams het hoofd moeten bieden.

De teams moeten een aantal strenge veiligheidstests doorstaan om te mogen racen, waaronder belastingtests om te zien hoeveel schade de auto kan weerstaan. Nu het gewicht van de auto's voor dit jaar is toegenomen van 752 tot 795 kilo, zijn ook de statische belastingstests met ongeveer 15 procent verhoogd.

Problemen met de neus

Nikolas Tombazis van de FIA zegt hierover: "De energie die moet worden geabsorbeerd, neemt met ongeveer 80 procent toe. We onderzoeken hoe deze waarde in de toekomst verhoogd kan worden. Daarbij worstelen we met één probleem in het bijzonder: als de neus te sterk is ontworpen om energie in de lengterichting af te voeren, kan dat ertoe leiden dat hij bij een zijdelingse botsing makkelijker afbreekt. Daarom kunnen we de neus niet zo sterk maken als we willen. Anders zou hij te makkelijk afbreken. De energie moet geleidelijk in de neus worden gebracht."

"Natuurlijk moeten de neus en het chassis bij een directe botsing goed op elkaar reageren, zodat de neus niet in een andere auto boort. Die twee dingen moeten hand in hand gaan. Met onze maatregelen voor 2022 verhogen we de bescherming aan beide kanten met ongeveer een factor twee."