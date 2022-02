AlphaTauri feliciteert jarige Gasly met mooie photoshop

Pierre Gasly kende vorig seizoen een zeer succesvol jaar in de koningsklasse van de autosport. De Fransman rijdt al enkele seizoenen zeer sterk rond in zijn AlphaTauri. In 2020 beleefde hij zijn hoogtepunt door op verrassende wijze de Grand Prix van Italië op Monza te winnen.

Vandaag viert hij zijn 26ste verjaardag en zijn renstal AlphaTauri feliciteert hem dan ook op hartelijke wijze. De Italiaanse ploeg deelt een bijzondere photoshop waarin alle successen van Gasly te zien zijn in zijn eigen beeltenis.