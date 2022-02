Sebastian Vettel is aan de voorbereidingen begonnen van het 2022-seizoen samen met zijn team Aston Martin. De meeste coureurs zijn al begonnen aan de voorbereidingen, waarvan Max Verstappen een van de laatste was. Aston Martin sprak eerder al uit om vol uit te pakken, hierdoor is het team extra vroeg uit haar winterslaap gekomen. Hieronder de eerste dag van Vettel in beeld.