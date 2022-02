Häkkinen maakt zich zorgen over Hamilton en Verstappen: "Ze kennen de pijn niet"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig seizoen een verbeten titelduel uit. De twee kemphanen bestreden elkaar met de ellebogen uit en met enige regelmaat eindigde het dan ook in tranen. De twee crashten dan ook meer dan eens en daarnaast moesten de stewards meer dan eens ingrijpen.

Het publiek genoot van het epische titelduel tussen Hamilton en Verstappen. Enkele kenners keken echter met wat minder plezier naar het felle gevecht. Sommige ex-coureurs weten namelijk ook dat het soms serieus mis kan gaan. Mika Häkkinen is één van die coureurs. De Fin belandde in 1995 zwaar geblesseerd in het ziekenhuis na een huiveringwekkende crash in Adelaide.

Risico's

De Finse tweevoudig wereldkampioen kan dan ook maar moeilijk kijken naar de crashes die voortvloeiden uit het duel. Verstappen moest bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Silverstone nadat hij keihard crashte na een tikje van Hamilton. Tegenover The Independent spreekt Häkkinen zich uit: "Ik ken de pijn van wanneer het verkeerd gaat. Verstappen en Hamilton kennen die pijn niet. Daarom nemen ze zulke grote risico's."

Accepteren

Daarnaast vraagt Häkkinen zich af of het gevecht aankomend seizoen wel een vervolg zal krijgen. Er gaan immers gloednieuwe reglementen gelden waardoor alles anders kan zijn. Iedere coureur kan te maken krijgen met een mindere auto, ook Hamilton en Verstappen. De Fin ziet hier problemen: "Voor Hamilton zal dat heel erg lastig om te accepteren."