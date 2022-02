In de autosportwereld kan niemand om Nederland heen. Ons land staat er dankzij de wereldtitels van Max Verstappen en Nyck de Vries in de eenzitters bijzonder goed op, terwijl Larry ten Voorde alles wint met een dak boven zijn hoofd. De jaren ’90 hebben een aantal steengoede coureurs voortgebracht en op korte termijn ziet de Nederlandse autosporttoekomst er bijzonder rooskleurig uit, maar hoe zit het met de volgende generatie? GPToday.net stelt je deze week vijf talenten uit de Generatie Z voor.

Na de millennials volgen de zoomers, oftewel de Generatie Z: mensen met een geboortedatum tussen de millenniumwisseling en 2010. Omdat we met zijn allen nu reeds een maand in het jaar 2022 leven, hebben wij ervoor gekozen de grens te stellen op het geboortejaar 2002. Elk van de talenten die deze week de revue passeren, is nog geen twintig jaar oud. In het tweede deel aandacht voor Rik Koen.

Rik, stel jezelf eens voor!

“Ik ben Rik Koen, ik ben zeventien jaar oud en ik woon in Arnhem. Sinds mijn dertiende race ik met auto’s, nadat ik op mijn vijfde eindelijk in een kart mocht stappen. Dat had ik al eerder willen doen, maar toen mocht het vanwege mijn lengte nog niet. In 2021 heb ik in het Spaanse Formule 4-kampioenschap gereden, iets wat ik komend jaar weer ga doen.”

Hoe kom je zo in de autoracewereld terecht?

“Mijn vader wilde vroeger altijd karten, maar dat is er niet van gekomen. Later is hij een kartteam begonnen. Zo kwam ik al heel jong in aanraking met de racewereld. Ik kon als klein mannetje niet wachten om in te stappen, maar ja, toen ik drie, vier jaar oud was bleek ik nog te klein. Toen ik er eindelijk in paste ben ik in Lelystad begonnen met lessen. Op mijn zevende heb ik mijn eerste wedstrijd gereden en zes jaar later streed ik om het wereldkampioenschap.”

Heb je een idool?

“Ja, mijn eigen trainer. Cor Euser! Ik denk dat je die naam wel kent. Het is via-via gegaan. Cor zei een keer dat-ie wel met me wilde rijden, om te kijken of ik echt wel een potje kon sturen of dat het allemaal praatjes waren. Mensen kunnen natuurlijk wel roepen ‘Rik kan wel rijden’, maar Cor wilde het eerst met eigen ogen zien. Nou ja, van het een kwam het ander en inmiddels werk ik al vier jaar met hem samen.”

Hoe gaat het autoracen tot dusver?

“Het kan altijd beter! Ik heb twee jaren in de Ford Fiësta Cup gereden en ben vorig jaar overgestapt naar de eenzitters. Da’s natuurlijk wel een beetje anders, dus dat was wel even wat lastiger. Ik kom er nu wel aardig in – met als hoogtepunt de poleposition die ik veroverde voor de laatste Formule 4-race van vorig jaar op het circuit van Barcelona. Het behalen van een poleposition in de Formule 4 geeft een enorme kick omdat het veld heel dicht op elkaar zit. De top vijftien rijdt in kwalificatietrim binnen een paar tienden van elkaar. Bovendien maak ik sinds eind vorig jaar deel van het Stirlings Racing Team en daar ben ik erg blij mee.”

Hoe voorzie jij je eigen racetoekomst?

“Dit jaar blijf ik waarschijnlijk in de Formule 4 actief en daarna wil ik elke juniorcategorie doorlopen. Mijn doel is om sowieso de Formule 2 te halen. Formule 2, inderdaad: Formule 1 is maar voor heel weinig coureurs weggelegd, en je moet tegenwoordig ook wel een beetje geluk hebben. Daarom is de Formule 2 mijn doel. Maar ik ambieer heel veel: ik wil sowieso nog een keer de 24 uur van Le Mans hebben gedaan. Voor een fabrieksteam rijden in de GT-wereld is ook gaaf. Amerika lijkt me ook heel vet! Veel Formule 2-coureurs gaan tegenwoordig die kant op. In die klasse is er bijna iedere race wel een andere winnaar. Ik doe veel aan simracen en heb zodoende de virtuele Indianapolis 500 ook aal gereden. Eigenlijk maakt het me niet uit waarin ik rijd, als ik maar kan racen!”

Wat doe je als je niet over een circuit scheurt?

“Ik zit bijna iedere dag achter de simulator en sport tweemaal daags. Als ik eens gevraagd word om in een Formule 3-wagen te springen, dan moet ik natuurlijk over een optimale conditie beschikken. Ik hou van gezelligheid met mijn familie, met mijn ouders, film kijken op de bank, en met vrienden zijn. Dat gebeurt niet vaak omdat ik vaak op pad ben – alles gaat voor het racen. Ik geef ook weleens les op Zandvoort en kortgeleden ben ik nog een paar dagen in Italië geweest voor fysieke en mentale training bij dokter Ceccarelli van Formula Medicine.

Rik, veel succes komend jaar. Is er nog iets wat je kwijt wil?

“De lezers van GPToday kunnen mij volgen via mijn Instagram-pagina. Enneh, als iemand me bijvoorbeeld wil ondersteunen, dan is dat natuurlijk altijd welkom!”