Video: AlphaTauri deelt mysterieuze teaser voor 'nieuw tijdperk'

Het is duidelijk dat de nieuwe reglementen voor verandering gaan zorgen in 2022. Het is vooralsnog nog redelijk onduidelijk hoe de nieuwe auto's eruit komen te zien. Het team van AlphaTauri lijkt het moment aan te grijpen voor een grotere verandering, in een mysterieus filmpje op social media hinten ze daarop.

In de korte video zijn twee coureurs in maagdelijk witte overalls te zien. Ze schroeven een stuurwiel in een onduidelijk blok waarna er de tekst 'The Style of a New Era' in beeld verschijnt. Hiermee lijken ze te suggereren dat ze met een gloednieuwe livery gaan rijden.