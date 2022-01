Stichting Hamilton en Sky Sports gaan samenwerken

Opvallend nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk. Sky Sports gaat samenwerken met de foundation van Lewis Hamilton, Mission 44. De stichting van de Mercedes-coureur zet zich in voor een meer inclusief schoolsysteem zodat kinderen van kleur worden aangemoedigd om te gaan werken in belangrijke sectoren.

De stichting van Hamilton is een voortvloeisel uit zijn strijd tegen racisme. Sinds de moord op George Floyd en de daaropvolgende 'Black Lives Matter'-protesten laat Hamilton zijn stem luid en duidelijk horen. Hij zette enkele veranderingen in de Formule 1 ingang en zorgde ervoor dat er voor elke Grand Prix aandacht wordt gevraagd voor gelijkheid.

Miljoen

Nu gaat zijn stichting dus samenwerken met Sky Sports. Sky zendt de sport al jaren uit in Hamiltons thuisland en de stemmen van de commentatoren van de zender klinken wereldwijd in miljoenen huiskamers. De zender en de stichting gaan een twee jarig samenwerkingsverband aan. De stichting zal tijdens deze looptijd meer dan een miljoen pond ontvangen.

Empoweren

Hamilton zelf onderbreekt zijn stilte in een persbericht. De Britse Mercedes-coureur reageert verheugd op de samenwerking: "Ik hoop dat we door deze samenwerking een belangrijke verandering in gang kunnen brengen. We willen scholen de juiste strategieën aanbieden om zwarte leerlingen te ondersteunen en te empoweren. Dit in plaats van ze op te geven."