Wolff heeft spijt van ruzie met Horner

De gemoederen liepen in 2021 erg hoog op bij Mercedes en Red Bull in de strijd om de wereldtitels, vooral tussen beide teambazen. Mercedes-chef Toto Wolff kreeg het vaak aan de stok met Christian Horner van Red Bull. Een paar maanden later kijkt de Oostenrijker terug op deze periode en vindt dat hij soms te ver is gegaan.

"Ik heb er echt spijt van", vertelde hij aan Formule 1 Magazine. "Ik probeer altijd professioneel te blijven en dingen professioneel te benaderen. Het werd op een gegeven moment heel persoonlijk tussen ons tweeën, dat klopt,'' doelt Wolff op de verstandhouding met Horner.

In Brazilië kwam het tot een mondeling moddergevecht vanwege de controverse rondom de achtervleugel van de Mercedes. Wolff zegt hierover: "Christian zei me 'mijn mond te houden' en toen reageerde ik door te zeggen dat hij een windzak was en te veel praatte voor de camera's. Ik had dat niet moeten zeggen.''

Hij vervolgt: "Het is een professionele relatie en je weet dat zelfs je ergste vijand een beste vriend heeft, dus je moet die persoon respecteren, zelfs als je een hard duel uitvecht in een professionele omgeving."

Suzie zet Toto tot denken

Zijn vrouw, Susie Wolff, bracht Toto tot inkeer over zijn gedrag. ''Zij heeft me daar heel duidelijk op gewezen,'' legde Wolff uit. "Ze zei: 'Waarom voer je dit soort discussies? Je probeert te winnen, respecteer dat. Zelfs als iemand die kant op gaat, hoef je dat niet te doen'. Dat heet vrouwelijke sociale intelligentie!" Lachend om de situatie zei Wolff dat hij denkt dat intelligentie bij het mannelijk geslacht deels ontbreekt. "We hebben soms te veel hormonen", gaf Wolff toe.