Croft ziet problemen bij mogelijk ontslag Masi: "Dan moet er iemand klaar staan"

Sinds de meest recente seizoensfinale bevindt wedstrijdleider Michael Masi zich in het oog van de storm. De Australiër maakte tijdens de race in Abu Dhabi enkele discutabele beslissingen waardoor uiteindelijk Max Verstappen de wereldtitel kon pakken. De woede bij Mercedes was reusachtig en de kritiek op Masi werd alleen maar groter. Autosportfederatie FIA startte zelfs een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen.

Masi besloot in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi dat de aanwezig safety car in de absolute slotfase toch naar binnen moest komen. Hij sprong echter zo haastig om met de procedure dat men bij Mercedes perplex stond. Verstappen kon hierdoor zijn rivaal Lewis Hamilton inhalen en werd daardoor wereldkampioen. Sindsdien is het maar de vraag of Masi wel door kan gaan met zijn job.

Freitas

Maar mocht Masi vertrekken, dan moet er een opvolger komen. Dit is lastig aangezien deze mogelijke opvolger over een flinke dosis ervaring moet beschikken. Sky Sports-commentator David Croft heeft enkele namen gehoord maar ziet ook dat er weinig animo is voor de baan. Bij zijn werkgever spreekt hij zich uit: "Je hebt iemand nodig met veel ervaring binnen de autosport. Ik hoor dat Eduardo Freitas ,die al ruim 20 jaar de race director is op Le Mans, wordt getipt als mogelijke opvolger."

Croft heeft daarentegen ook gehoord dat Freitas daadwerkelijk al heeft geproefd aan het werken in de Formule 1. Maar daaruit bleek niet dat hij staat te springen voor de job: "Hij heeft Masi zelfs voor een heel weekend geschaduwd op Portimao. Ik heb gehoord dat hij daarna aangaf dat hij de functie niet binnen de Formule 1 wil bekleden."

Klaar staan

Maar er liggen vanzelfsprekend meerdere kapers op de kust. Geen van hen lijkt er echter zin in te hebben om Masi op te volgen. Croft heeft namelijk nog meer gehoord: "Ook de naam van Steve Nielsen gaat rond. Hij werkt als sportief directeur van de Formule 1 voor Liberty Media. Maar hij wil de baan niet en hij wil niet werken voor de FIA. Als je hebt over het ontslaan van Masi ,als dat Toto Wolffs wens is, dan moet je iemand klaar hebben staan. Ik denk dat dit op het moment niet het geval is."