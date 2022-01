Verstappen krijgt complimenten van Honda: "Ook zijn feedback was fantastisch"

Max Verstappen beloonde vorig seizoen zijn team Red Bull Racing en motorleverancier Honda met de wereldtitel. Het feest was groot en het was ook overduidelijk dat men zeer veel respect had voor het afzwaaiende Honda. De Japanners stopten na afgelopen seizoen als motorleverancier, een besluit dat al veel eerder was genomen.

De titel van Verstappen was de kers op de taart voor Honda. De Japanners keerden in 2015 terug in de sport bij het team van McLaren. Deze samenwerking liep uit op een farce en Honda vertrok naar de Red Bull-teams. In 2019 reed Red Bull Racing voor het eerst met de Honda-motoren en het bleek al snel een succesvol huwelijk te zijn.

Briljant

Honda-kopstuk Masashi Yamamoto was heel erg tevreden met de samenwerking. Ook de samenwerking met Verstappen verliep naar wens. De Japanner heeft niets anders dan complimenten in huis. In gesprek met de Franse tak van Motorsport.com is Yamamoto lovend: "Het heeft geen nut om iets over zijn performance te zeggen, het is gewoon briljant. Maar niet alleen zijn performance was fantastisch, zijn feedback was dat ook. Max is een enorm snelle coureur en als je feedback krijgt van zo'n coureur, dan is dat heel erg behulpzaam."

Feedback

Honda zette in de afgelopen jaren grote stappen om de heilige graal te grijpen. Hun missie werd gehaald en Yamamoto dankt daarvoor de coureurs: "Natuurlijk heeft dat onze ontwikkeling vooruit geholpen in de afgelopen paar jaar. Alle vier de Red Bull-coureurs gaven ons overigens goede feedback. Maar vooral Max deed dat."