Brundle wil duidelijkheid: "Masi misschien het lam dat men gaat offeren"

Over iets minder dan twee maanden gaat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start. Maar voor die tijd moeten er nog enkele grote hordes worden genomen. Zo is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van wedstrijdleider Michael Masi. De Australiër bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen en zijn toekomst is dan ook onzeker.

Deze onzekerheid heeft vanzelfsprekend te maken met de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi. Max Verstappen verzekerde zich hier op discutabele wijze van de wereldtitel. De Nederlander haalde in de allerlaatste ronde zijn rivaal Lewis Hamilton in waardoor hij de titel greep. Dit was het gevolg van een zwaar bekritiseerde beslissing van Masi. Autosportfederatie FIA is bezig met een diepgravend onderzoek naar het moment.

Offer

Het is overduidelijk dat er koppen moeten rollen en de kop van Masi ligt het meest voor de hand. Maar het is de vraag of dit terecht is, er zijn immers wel meer kopstukken binnen de FIA die wat steekjes hebben laten vallen. Oud-coureur en commentator Martin Brundle vreest voor de scalp van Masi. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports deelt hij zijn zorgen: "Hij wordt misschien wel het lam dat ze offeren."

Tapijt

Volgens Brundle moet de FIA voor helderheid zorgen. Hij roept de autosportfederatie op om het onderzoek niet af te raffelen en het serieus aan te pakken: "Het is heel erg belangrijk voor de FIA en de Formule 1 dat het niet onder het tapijt wordt geschoven en dan ingehaald wordt door de testweken en de nieuwe auto's. We moeten weten wat er is gebeurd en waarom het niet meer gaat gebeuren."