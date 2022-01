Hill voorziet goede samenwerking bij Mercedes: "Lewis gaat George aanmoedigen"

Aankomend seizoen rijdt Mercedes met een volledige Britse line-up. Lewis Hamilton krijgt gezelschap van toptalent George Russell en men kijkt reikhalzend uit naar het duel. Russell kan het zijn ervaren teamgenoot zomaar eens lastig gaan maken en dat kan vuurwerk opleveren. Maar bij Mercedes lijkt men zich geen zorgen te maken.

Russell debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij het team van Williams. Bij de Brits renstal liet hij de afgelopen jaren zien over een nodige dosis talent te beschikken. Bij Mercedes was men al geruime tijd overtuigd van zijn talent en het was dan ook een no brainer dat hij op een dag de overstap naar de Duitse renstal zou maken. Dit jaar is het zover en de verwachtingen zijn hoog.

Houdbaarheid

Het kan zomaar zo zijn dat hij het Hamilton nogal lastig kan gaan maken. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill maakt zich echter geen zorgen over zijn landgenoten. Hill heeft er zin in en deelt zijn verwachtingen met Motorsport.com: "Het wordt echt geweldig om te volgen. Ik weet haast zeker dat Lewis George gaat aanmoedigen. Ik zie het echt niet verkeerd gaan. Lewis weet dat zijn houdbaarheid minder lang duurt dan die van George. Ik weet dan ook zeker dat hij zal helpen zodra dat nodig is."

Vijand

Maar Hill denkt wel dat de bal bij Russell zelf ligt. De jonge Brit zal immers zijn plek in het team én naast Hamilton moeten vinden. Hill heeft er zo zijn gedachten over: "Het is aan George om te kijken hoe hij het gaat aanpakken. Je kunt het benaderen als hij is de vijand en ik ga hem een lesje leren. Dat is iets wat je als teamgenoot van Lewis misschien beter niet kan doen."