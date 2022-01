Alleen gevaccineerde F1- coureurs mogen racen in Australië

Australië kent zeer strikte coronaregels voor mensen die naar Down Under willen afreizen. Alleen degenen die volledig gevaccineerd zijn, komen het land binnen. Voor F1-coureurs wordt er geen uitzondering gemaakt.

De organisator van de Australische Grand Prix zei het volgende over de kwestie: "De regels zijn simpel om het land binnen te komen en de regels zijn eenvoudig te hanteren in de Formule 1."

Geen vrijstelling

Toptennisser Novak Djokovic wilde zonder vaccinaties meedoen aan de Australian Open, de eerste grandslam van het seizoen. Eerst kreeg de ongevaccineede Serviër een vrijbrief om deel te nemen, maar uiteindelijk stak de rechter er een stokje voor in en moest Djokovic het land verlaten.

De organisatie van de GP in Melbourne waarschuwt alle F1-coureurs. "Om deel te nemen aan het evenement, ben je 100 procent gevaccineerd en zal er voor niemand een vrijstelling worden aangevraagd", zei Andrew Westacott.

De koningsklasse wil dolgraag terug naar Australië en zal hierin geen strohalm in de weg leggen. “Deze regels worden begrepen door de Formule 1, ze worden begrepen door de FIA, ze zullen worden opgenomen in de sportreglementen en ik heb er alle vertrouwen in dat (het) gewoon een overgangsritueel zal zijn om binnen te komen. het land."

Westacott benadrukt nogmaals dat er geen uitzondering wordt gemaakt. "Er is nultolerantie. Of je nu Lewis Hamilton of Valentino Rossi bent in de MotoGP, als je positief test, race je dat weekend niet."