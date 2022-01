'Aantal coureurs heeft vertrouwen in Masi verloren'

Het is inmiddels wel duidelijk dat de positie van wedstrijdleider Michael Masi onder enorme druk staat. De Australiër bevindt zich in het oog van de storm sinds hij enkele discutabele beslissingen nam tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Autosportfederatie FIA is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi.

Masi staat overduidelijk onder druk. Het team van Mercedes heeft zich al meerdere malen zeer kritisch uitgesproken over de Australiër. Hun kopman Lewis Hamilton verloor immers de wereldtitel door de beslissingen van Masi. Ook Hamilton zelf is niet geheel tevreden met Masi. Al direct toen hij de finishlijn passeerde sprak hij zich over de boordradio op niet misverstaande wijze uit.

Brazilië

Maar het is dan de vraag of de andere coureurs zich nog wel kunnen vinden in de werkwijze van de Australiër. Volgens het Duitse medium Motorsport-Total hebben enkele coureurs en teams hun vertrouwen in Masi inmiddels verloren. Vooral de veelbesproken beslissing over de verdedigde actie van Max Verstappen in Brazilië zette kwaad bloed bij enkele andere coureurs.

Ben Sulayem

Vooralsnog is het voor Masi nagelbijten. Zijn aanblijven zal afhangen van het onderzoek van autosportfederatie FIA. Dat dit onderzoek zeer serieus wordt aangepakt is wel duidelijk, FIA-president Mohammed Ben Sulayem bemoeid zich zeer nadrukkelijk met het onderzoek. Het is de bedoeling dat het onderzoek klaar is vlak voor de seizoensopener in Bahrein.