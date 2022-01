Brundle gelooft niet in complotten: "Het was een schande voor de Formule 1"

De laatste Grand Prix van het afgelopen seizoen maakt nog steeds veel tongen los. Max Verstappen besliste het kampioensduel in zijn voordeel maar de manier waarop dat gebeurde zette kwaad bloed bij Mercedes. Hun stercoureur Lewis Hamilton verloor immers de strijd door de afgeraffelde safety car-situatie in Abu Dhabi.

De fans van Hamilton waren dan ook zeer kwaad. Veel woede richtte zich op wedstrijdleider Michael Masi. De Australiër besliste immers dat enkele gelapte coureurs de safety car mochten inhalen en dat de safety car vlak daarna naar binnen moest komen. Enkele Hamilton-fans voelden zich bestolen en beschuldigde autosportfederatie FIA en wedstrijdleider Masi van allerlei dingen.

Onhandige boel

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle moet echter niets hebben van alle complottheorieën die rond gaan. Brundle spreekt zich uit in gesprek met zijn werkgever Sky Sports: "Het was een enorme schande voor de Formule 1. Alle ogen waren op ons gericht en toen werd het een onhandige boel. Het zorgde voor enorme verwarring en het zette kwaad bloed bij veel van de fans."

Beschuldigen

Maar de booswichten kunnen niet bepaald rekenen op veel empathie van Brundle. De gerespecteerde commentator legt uit waarom de complottheorieën kant noch wal raken: "Als je begint met mensen beschuldigen van dingen zoals fixen of manipuleren van evenementen, dan moet je wel moet goed bewijs komen of met goede rechters. Ik denk persoonlijk dat het niet het geval was."