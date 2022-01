Hill steunt aanblijven Masi: "Hij heeft zijn lesje wel geleerd"

Het is overduidelijk dat de huidige winterstop geen periode van rust is voor wedstrijdleider Michael Masi. De Australiër maakte enkele discutabele beslissingen tijdens de seizoensfinale en sindsdien is de spanning om te snijden. Bij het team van Mercedes zijn ze niet bepaald blij met Masi en zijn hoofd ligt dan ook op het hakblok.

De FIA is inmiddels ook bezig met een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. De veelbesproken beslissingen van Masi spelen hier overduidelijk een grote rol in en hij moet dan ook vrezen voor zijn toekomst. Maar de Australische wedstrijdleider kan ook wel rekenen op steun vanuit de Formule 1-wereld.

Lesje

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vindt namelijk dat Masi helemaal niet hoeft te vertrekken. De Britse ex-coureur deelt zijn redenatie in gesprek met zijn werkgever Sky Sports. Hij is duidelijk: "Ik denk dat hij zijn lesje wel heeft geleerd. Ik denk dat we iemand nodig hebben die de nodige ervaring met zich meebrengt."

Back-up

Hill heeft zo zijn redenen voor zijn redenatie. De Brit zou graag wat hulp voor Masi willen zien. Hij is dan ook niet te beroerd om zijn redenen te delen: "Deze mensen weten waar ze mee te maken hebben. Hij heeft gewoon back-up nodig. Hij heeft het vertrouwen nodig dat hij de regels kan opstellen naar hoe hij het wil zien. Ervan uitgaand dat hij wil dat het volgens de regels gebeurt."