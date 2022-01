Albon prijst Max Verstappen: "Mentaal is hij verbluffend sterk"

Toen Red Bull Racing-coureur Max Verstappen een maand geleden bij de finale van het seizoen 2021 in Abu Dhabi als eerste over de meet kwam en zodoende zijn eerste wereldtitel in de wacht sleepte, was het test- en reserverijder Alexander Albon die als eerste over de boordradio in de oor van de Nederlander schreeuwde om hem te feliciteren. De Thai was euforisch door het zojuist behaalde succes.

Albon was in 2019 en 2020 anderhalf seizoen de teamgenoot van Verstappen en koestert de nodige bewondering voor de Nederlander. Met eigen ogen kon hij van nabij zien waar de Nederlander allemaal in uitblinkt en wat hem zo goed maakt. Albon wist in die anderhalf jaar niet voldoende te overtuigen en de Red Bull-leiding gaf voor 2021 de voorkeur aan Sergio Perez. Komend seizoen keert de Thai terug, bij Williams.

De snelheid van Verstappen staat buiten kijf, maar Albon stipt tegenover Motorsport-Total.com iets anders aan als belangrijke kracht van de Nederlander. "Mentaal is hij verbluffend sterk. Dat heeft me echt versteld doen staan, hoe hij zich nergens zorgen om lijkt te maken. Hij rijdt gewoon met de auto en staat verder niet stil bij de consequenties of de andere dingen die gaande zijn."

Die onverstoorbaarheid heeft Verstappen vorig jaar aan de titel geholpen, denkt Albon. "Max raakte nooit van de leg als hij een keer achter Lewis Hamilton finishte. Maar ook als hij aan de leiding reed of won, veranderde zijn houding niet. Het is echt inspirerend om te zien en mee te maken hoe onbewogen hij dat allemaal ondergaat, want het is niet makkelijk wanneer je zo in de spotlights staat als hij."