Bottas blij met gewenst meerderjarig contract: "Er is een limiet"

Valtteri Bottas is in 2022 eindelijk verlost van de rol als tweede Mercedes-viool. De Fin kreeg geen contractverlening en werd bij de Duitse renstal vervangen door Williams-coureur George Russell. Bottas vertrekt op zijn beurt naar het team van Alfa Romeo waar hij een duo gaat vormen met debutant Guanyu Zhou.

Hij krijgt bij de Zwitserse renstal eindelijk zijn diepste wens. Hij heeft namelijk een meerderjarig contract getekend, iets wat hij in zijn Mercedes-jaren nooit voor de bakker kreeg. In de podcast Beyond The Grid vertelt hij dat dit een ideetje was van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Bottas is duidelijk: "Toto denkt dat druk goed voor mij is. Hij kent mij natuurlijk al heel erg lang. Ik ben het ermee eens dat druk tot op een bepaalde hoogte goed is en het meer uit je kan halen."

Maar teveel druk is ook niet goed en Bottas heeft dat gemerkt. Hij is er eerlijk en open over in de podcast: "Maar als je al negen jaar lang contractueel druk hebt in je Formule 1-loopbaan dan begint het van binnen te knagen, snap je? Toto zegt dat diamanten onder druk worden gemaakt. Ik denk dat dit tot op bepaalde hoogte ook klopt. Maar er is ook een limiet. Er is een limiet over hoelang dat goed voor je is."