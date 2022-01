Brundle ziet geen oplossing in ontslag Masi: "Dan is het probleem niet opgelost"

Wedstrijdleider Michael Masi bevindt zich momenteel in het oog van de storm. De positie van de Australiër is zeer penibel en de kritiek op zijn persoontje is zeer fors. Zijn in Abu Dhabi gemaakte beslissingen dreunen nog steeds na en liggen onder een groot vergrootglas. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of hij kan aanblijven als wedstrijdleider.

Het verhaal is inmiddels bekend, de beslissingen van Masi omtrent de safety car-procedure in Abu Dhabi vielen niet bij iedereen in goede aarde. Vooral bij het team van Mercedes zijn ze nog steeds woedend. Hun kopman Lewis Hamilton verloor immers de wereldtitel door de late safety car. Autosportfederatie FIA is inmiddels bezig met een diepgravende analyse en Masi moet vrezen voor zijn baan.

Veel te veel

Voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle denkt niet dat een vertrek van Masi voor een oplossing gaat zorgen. Brundle legt zijn gedachtegangen uit in gesprek met zijn werkgever: "Ik weet echt zeker dat als je Michael Masi vervangt het probleem niet is opgelost. Deze baan is gewoon veel te veel voor één persoon in seizoen waar er 23 races zijn. De komende jaren zullen dat er alleen maar meer worden."

Whiting

Brundle denkt dat de Formule1 naar het verleden moet kijken om tot een oplossing te komen. De Brit haalt herinneringen op aan de tijden van Charlie Whiting: "Vroeger verrichtte Charlie de start en was Herbie Blash de wedstrijdleider totdat Charlie terug was van het starten. Ze hadden toen alles onder controle maar het is gegroeid. Als Masi mag aanblijven heeft hij veel hulp nodig. Ik denk dat men daar momenteel naar kijkt."