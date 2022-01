Toto Wolff: "Schande voor de Formule 1 als Lewis Hamilton stopt"

Mocht Lewis Hamilton besluiten om de Formule 1 de rug toe te keren, dan moet de koningsklasse van de autosport zich diep schamen. Dat stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff in een gesprek met Kronen Zeitung. De Oostenrijkse krant zocht contact met Wolff vanwege diens 50ste verjaardag eerder deze week, maar het gesprek ging al snel over de ontknoping van het seizoen 2021.

De seizoensfinale in Abu Dhabi heeft diepe sporen bij Wolff en Hamilton achtergelaten. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen ging na een aantal controversiële beslissingen van de wedstrijdleiding in de laatste ronde met de winst en zo ook het kampioenschap aan de haal. De verbijsterde Hamilton heeft sindsdien niets meer van zich laten horen. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, het is niet ondenkbaar dat de Brit de Formule 1 hierdoor vaarwel zegt.

Wolff kan de fans van de zevenvoudig wereldkampioen nog niet geruststellen. "Ik hoop echt dat we hem terug zullen zien in de Formule 1. De coureurs vormen het belangrijkste bestandsdeel van deze sport. Het zou een schande voor de Formule 1 zijn als de beste coureur besluit om te stoppen vanwege buitensporige beslissingen van de wedstrijdleiding."

Hamilton moet het allemaal nog een plekje geven, aldus Wolff een maand na de zinderende en bizarre ontknoping op Yas Marina Circuit. "Lewis weet al heel zijn leven dat hij, ongeacht de tegenspoed die hem treft, op de baan van zich moet doen spreken. Maar hij heeft het er nu ontzettend moeilijk mee om te duiden wat nog goed of fout is. Hij heeft tijd nodig."

"Wat hem is overkomen in Abu Dhabi, is gewoon verkeerd. Dat zullen we nooit helemaal vergeten. Hij was onverslaanbaar die dag, totdat de wedstrijdleiding de boel op zijn kop zette met drie overtredingen van de reglementen. Dat maakt het lastig te verkroppen, het is moeilijk te begrijpen. Max Verstappen is over het hele seizoen gezien een waardige en verdiende kampioen, maar op die dag was een ander beter dan hij en diegene won niet", aldus Wolff.