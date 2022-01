Miami toont hoe ver ze zijn met bouw van Formule 1-circuit

De Formule 1-kalender voor 2022 bevat één nieuwe racelocatie: Miami. De Amerikaanse stad moet op 8 mei voor het eerst een Grand Prix organiseren. Er wordt met man en macht gewerkt aan de totstandkoming van het circuit waarop dat gaat gebeuren, zo blijkt uit foto's die de organisatie van het Formule 1-evenement in Miami via social media-kanalen heeft gedeeld.

Rondom Hard Rock Stadium moet een baan met een lengte van 5,41 kilometer en in totaal negentien bochten verrijzen. Op de gedeelde beelden van de voortgang van de werkzaamheden is het gedeelte van bochten 6, 7 en 8 te zien. Men wil deze week ook beginnen met de bouw van de tribunes. Bekijk hieronder hoe ver Miami is in de voorbereiding op hun eerste Grand Prix: