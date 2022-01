Jos Verstappen rijdt dit weekend de 24 uur van Dubai

Autosportminnend Nederland kan zich verheugen op het aankomende weekend. Jos Verstappen zal dan namelijk zijn comeback maken achter het stuur van een racewagen. De voormalig Formule 1-coureur en vader van wereldkampioen Max kruipt achter het stuur van een Porsche voor de 24 uur van Dubai.

Het was al eventjes duidelijk dat Verstappen senior zich weer op de baan ging wagen. Aankomend weekend is het dan zover en bestuurt hij een Porsche GT3 van het team van GP Elite. In het Emiraat krijgt Verstappen gezelschap van drie andere coureurs. Een van hen is een opvallende naam: Thierry Vermeulen. Deze jonge landgenoot is de zoon van Max Verstappens manager Raymond Vermeulen.

De andere twee coureurs in de Porsche zijn Roger Hodenius en Steven van Rhee. Op het Dubai Autodrome hoopt het viertal in de voetsporen te treden van onder andere Jeroen Bleekemolen, Brendon Hartley én Toto Wolff. De huidige Mercedes-teambaas won de wedstrijd in 2006.