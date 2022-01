Het meest besproken moment van 2021 in de Formule 1, was het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. Door een geweldige inhaalactie van de Nederlander in dienst bij Red Bull Racing, pakte hij de wereldtitel. Hieronder heeft een Lego en Formule 1-fan een mooie compilatie van gemaakt.