Brown: "Talent Norris is bevestigd doordat hij Ricciardo heeft verslagen"

Zak Brown gelooft dat Lando Norris zijn talent in 2021 heeft bewezen, door vrijwel het hele seizoen beter te presteren dan Daniel Ricciardo. De Australiër versloeg Norris nipt in de tweede helft van het seizoen 2021, maar de uitstekende prestaties van Norris in de eerste paar races van het seizoen zorgden ervoor dat hij eind 2021 zijn meer ervaren teamgenoot met 45 punten versloeg.

Norris behaalde vier podiumplaatsen en terwijl Ricciardo's enige podium een ​​overwinning op Monza was, kwalificeerde Norris zich 14 tegen 8 keer beter in de kwalificaties en wist ook regelmatig voor Valtteri Bottas en Sergio Perez te finishen, terwijl beide coureurs betere wagens tot hun beschikking hadden.

Bevestiging

Brown gaf Norris snel een nieuw meerjarig contract vanwege zijn goede resultaten vroeg in het seizoen en de 22-jarige werd alom geprezen als één van de coureurs van het seizoen. Gezien de prestaties van Ricciardo in het verleden en zijn rauwe talent, zei de McLaren-CEO dat Norris zijn talent heeft bevestigd vanwege zijn snelheid en de achtvoudig racewinnaar te verslaan in het kampioenschap.

Brown zei tegen GPFans: "We hebben altijd in de eerste plaats racewinnende coureurs gehad en meestal wereldkampioenen. Dat was één van de voordelen om Daniel in de auto te krijgen. Het winnen van meerdere Grands Prix geeft je een referentiepunt en dat laat zien hoe goed Lando is. Dat is geen verrassing voor ons, maar je wilt die bevestiging graag hebben."

De betere vorm van Ricciardo in de tweede helft van het jaar toonde aan dat hij naarmate het jaar vorderde steeds dichter bij zijn beste prestaties in de buurt kwam, en de Australiër heeft nog steeds het volledige vertrouwen in zichzelf dat hij de beste op de grid is.

Daarmee is Brown van mening dat zijn beide coureurs in de toekomst races en kampioenschappen kunnen winnen als hun auto snel genoeg is om de uitdaging aan te gaan, en hij heeft er veel vertrouwen in dat ze in staat zullen zijn om te presteren als dat het geval is: "We hebben nu twee coureurs die in staat zijn om een Grand Prix te winnen, één die het heeft gedaan en een die het ongetwijfeld zal doen."