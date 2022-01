Marko: "Norris de enige coureur van het niveau van Verstappen en Hamilton"

Helmut Marko heeft zijn beoordeling gegeven van de coureurs die bij de rivaliserende teams van Red Bull racen. De markante Oostenrijker is van mening dat Carlos Sainz in zijn eerste seizoen bij Ferrari de geheimen en mysteries rondom Charles Leclerc bloot heeft weten te leggen.

Met name de opmerkingen van Marko over Ferrari tonen aan dat de consensus in de paddock is dat Sainz de druk op de schouders van zijn teamgenoot Leclerc heeft vergroot. De Spanjaard groeide met het team mee naarmate het seizoen van 2021 vorderde en eindigde met 5,5 punten meer, hoger in het kampioenschap dan de Monegask, mede dankzij vier podiumplaatsen.

Maar wat hij ook denkt over de coureurs bij Ferrari en McLaren, Marko ziet Max Verstappen en zijn concurrent Lewis Hamilton nog steeds als verreweg de beste coureurs van het veld: "Het uitgesproken doel is om in 2022 de wereldtitel halen, maar met zo'n grote regelwijziging weet je het nooit zeker."

“Mercedes heeft net als wij het potentieel, de mensen en de continuïteit. Daardoor voorspel ik weer een duel op het hoogste niveau. Zeker zoals bij Hamilton en Verstappen komt er geen andere coureur in de buurt. De enige coureurs die kans maakt is Lando Norris. Leclerc zie ik daar voorlopig niet bij in de buurt komen, dat heeft Carlos Sainz afgelopen seizoen namelijk aangetoond, door zijn geheimen te ontrafelen."

Russell kan punten afsnoepen

Marko had eerder gezegd dat hij hoopte dat de komst van George Russell bij Mercedes gunstig zou zijn voor Verstappen. De gedachte erachter is dat de jonge Brit zijn teamgenoot Hamilton kan uitdagen en daardoor punten kan afnemen voor het kampioenschap.

Ook het feit dat het Mercedes-duo landgenoten zijn, vindt de 78-jarige Oostenrijker een factor. Maar hij beweert dat er iets is voor 'Mr Saturday' om te bewijzen, aangezien zijn prestaties op zondag voor Williams niet superieur waren aan die van zijn voormalige teamgenoot, Nicholas Latifi.