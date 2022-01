Gasly rekent op stoeltje bij topteam in 2023

Pierre Gasly ziet 2023 als zijn grote kans om terug te keren in een team dat in staat is om te strijden voor het kampioenschap. De Fransman ziet zichzelf als de voor de hand liggende kandidaat voor een stap omhoog, aangezien hij gedurende het seizoen 2021 het maximale uit zijn AlphaTauri-auto heeft gehaald, vooral in de kwalificatie.

In tegenstelling tot andere coureurs met een groot potentieel, zoals Charles Leclerc en Lando Norris, realiseert Gasly zich dat zijn huidige team nooit een potentiële kanshebber is voor het WK, aangezien ze tweede team zijn van eigenaar Red Bull. Een terugkeer naar Red Bull Racing zou de ideale stap zijn voor de 25-jarige coureur, nu hij een meer volwassen en complete coureur is dan toen hij tevergeefs naast Max Verstappen reed in het begin van 2019.

Sergio Perez kreeg opnieuw de voorkeur van Red Bull Racing voor 2022, waardoor Gasly naast Yuki Tsunoda bij AlphaTauri blijft, maar het volgende jaar zullen er mogelijk meer stoelen vrijkomen op de grid vanwege het aflopen van diverse contracten.

Kansen gaan komen

Gevraagd tijdens een interview met Auto Motor und Sport of hij bang was om in de beste jaren van zijn carrière vast te zitten bij een team in het middenveld, antwoordde Gasly: ​​“Nee, want de markt zal veranderen. Veel contracten lopen af ​​in 2023 dus er gaan kansen komen. In de Formule 1 gaat alles heel snel. Ik maak me niet al te veel zorgen."

"Er zullen kansen komen, dat weet ik zeker. We zullen zien wanneer het de juiste tijd is. Op dit moment concentreer ik me op mijn prestaties. Ik doe mijn best. Het beste wat ik kan doen, is resultaten herhalen zoals in Mexico - vijfde worden in de kwalificatie, achter Mercedes en Red Bull in een auto die thuis hoort in de middenmoot. Ik zou het zeker beter doen met een snellere auto. Dat is het enige dat telt."