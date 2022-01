Ecclestone twijfelt over Masi als wedstrijdleider

Bernie Ecclestone zou met de wijsheid van achteraf voor de F1 een andere wedstrijdleider hebben gekozen. Volgens de voormalige rechtenhouder van de koningsklasse was Michael Masi in 2021 vaak overrompeld door alle gebeurtenissen tussen Mercedes en Red Bull en wist daar geen raad mee.

"In veel gevallen was hij het hele seizoen overrompeld door zijn functie en had hij die baan misschien helemaal niet moeten hebben", vertelde Ecclestone aan BILD. "Maar het was de juiste beslissing om ze te laten racen", doelt de 91-jarige Brit op de controversiële slotfase in de Grand Prix van Abu Dhabi.

Mercedes en Lewis Hamilton voelden zich bestolen na afloop, maar Ecclestone is daar absoluut niet mee eens. Hij zei eerder tegen SkySports over de gebeurtenissen in de emiraat: "Bestolen is complete onzin. Als je er goed over nadenkt, in de eerste ronde van die race ging Hamilton van het circuit en kwam weer terug en Verstappen bleef op het circuit en deed absoluut niets verkeerd. Lewis werd daar helemaal niet voor gestraft, dus hij zou niet te veel moeten klagen. Deze dingen gebeuren de hele tijd in de sport. We moeten de racedirecteur niet de schuld geven, hij deed precies wat hij moest doen."