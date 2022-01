Marko denkt dat topteams hetzelfde blijven: "Hebben de potentie, de mensen en de continuïteit"

Aankomend seizoen gaan er compleet nieuwe regels gelden in de Formule 1. De teams zijn dan ook hard bezig met het treffen van voorbereidingen. De nieuwe regelementen kunnen er zomaar voor zorgen dat het veld compleet door elkaar wordt gehusseld. Maar toch verwacht men dat de huidige topteams aan de top zullen blijven.

Red Bull Racing en Mercedes deelden afgelopen seizoen de dekens uit in de koningsklasse van de autosport. De twee kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton duelleerden op het scherpst van de snede. De twee beslisten hun historische duel pas in de allerlaatste ronde van het jaar. Vanzelfsprekend hoopt men dat het duel een vervolg krijgt in 2022. Maar de nieuwe regels kunnen zomaar roet in het eten gooien.

Potentie

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt echter dat de koplopers hetzelfde zullen blijven. De Oostenrijker spreekt zich uit in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Wij en Mercedes hebben de potentie, de mensen en de continuïteit. Dat zorgt waarschijnlijk weer voor een duel op het allerhoogste niveau. Dat is vooral het geval aangezien geen enkele coureur het niveau van Verstappen en Hamilton aankan."

Warming-up

De nieuwe auto's zullen wel eventjes wennen worden voor de coureurs. Marko verwacht echter dat Verstappen er geen enkele moeite mee zal hebben. De Oostenrijkse adviseur wijst naar de bekende weg: "Max heeft geen warming-up tijd nodig. Max is altijd gelijk heel erg snel."