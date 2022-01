Vettel verklaart 'crashende' Schumacher: ''Hij deed het goed in de slechtste auto''

Haas F1-coureur Mick Schumacher maakte in het seizoen 2021 een flink aantal crashes mee, waaronder in Monaco, Frankrijk, Hongarije en Saudië-Arabië. De Duitser had eind 2021 de hoogste schadepost van alle F1-coureurs en stond ver boven zijn veelbekritiseerde teamgenoot Nikita Mazepin.

Aston Martin-rijder Sebastian Vettel verklaart hoe dit kon gebeuren bij zijn jongere landgenoot. "Hij deed het goed in de slechtste auto in het veld", zei Vettel in een interview met Blick. “En zijn belangrijkste taak, om zijn teamgenoot Mazepin achter zich te laten, loste hij ook met zelfvertrouwen op.''

Toch heeft de viervoudig kampioen ook een punt van kritiek over de jonge Haas-coureur. ''Maar Mick brak ook zeven auto's, meer dan welke andere coureur dan ook. In het eerste jaar moet je nog veel leren. En als je dit proces niet meer mag doen, wordt het lastig.''

Vettel hoop daarom ook dat Schumacher een betere wagen tot zijn beschikking krijgt. "Ik wens hem in 2022 een betere auto die zijn talent eer aan doet", sloot Vettel af.