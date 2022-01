Leclerc over teamgenoot: ''Sainz heeft sterk banden -en racemanagement''

Over één rondje was Charles Leclerc zijn teamgenoot bij Ferrari, Carlos Sainz, de baas, maar op de zondag waar de punten worden uitgedeeld, eindigde de Monegask achter zijn Spaanse opponent in de eindstand. Leclerc weet waar het aan ligt.

"Ik denk dat misschien een van de sterke punten van Carlos het racemanagement en bandenmanagement is, en dat was waarschijnlijk mijn zwakte in 2019. Ik heb veel vooruitgang geboekt als coureur in 2020 en 2021, en een deel van vorig jaar was te danken aan Carlos", zei de tweevoudig GP-winnaar tegen Motorsport.com.

Leclerc vervolgt: "Zoals altijd als je een nieuwe teamgenoot hebt, leer je altijd, de nieuwe manieren waarop Carlos raceweekenden benadert, de manier waarop hij werkt, zijn talent, ook zijn rauwe snelheid, de manier waarop hij de bochten neemt."

De Monegask kan niets anders dan respect opbrengen voor de prestaties van zijn Spaanse teamgenoot. "Hij had een geweldig jaar, dus hij heeft me duidelijk heel, heel erg gepusht om bij elke race beter te presteren en het was gewoon buitengewoon interessant.''