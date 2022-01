"Deelt AlphaTauri hier beelden van hun 2022-bolide?"

De nieuwe regelementen zorgen ervoor dat de auto's er aankomend seizoen iets anders uit zien dan men gewend was van de afgelopen paar jaar. De teams kijken met argusogen naar elkaar, iedereen kan immers met een nieuwe foefje op de proppen komen. De teams gaan daarnaast gezellig door met het delen van sneakpeaks.

Mercedes postte al een mysterieuze foto van hun auto op social media en ook het team van AlphaTauri doet nu een duid in het zakje. Met een promotiefilmpje ,dat veel gelijkenissen vertoond met de Back to the Future-films, toont het team alvast een glimp van hun nieuwe wagen. Het is niet duidelijk of de auto in de video daadwerkelijk de aankomende auto van het team is. Wel laat het filmpje zien hoe de livery van AlphaTauri eruit ziet op een 2022-bolide.