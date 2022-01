Bottas rouwt niet over mislopen wk-titel: "Ik heb een nieuwe uitdaging"

Valtteri Bottas kwam in 2017 naar het team van Mercedes met de missie om wereldkampioen te worden. Na vijf jaar trouwe dienst is die opdracht niet vervuld en hij moest plaatsmaken voor George Russell. De Fin voelt echter geen leegte om zonder titel te staan en staat te popelen om het avontuur met Alfa Romeo aan te gaan.

"Ik heb zin in een nieuwe hoofdstuk in mijn carrière met een nieuw team, ik denk niet dat dat een probleem zal zijn", zei Bottas tegen Motorsport.com. "Ik heb een nieuwe uitdaging en veel dingen om aan te werken, dus ik denk niet dat ik zal rouwen. Ik denk dat ik gewoon uitkijk naar een mooie toekomst."

Bottas heeft een tweejarig contract getekend bij het Italiaanse team, dat nog steeds op de grondvesten van Sauber leunt. Deze overstap roept bij de Fin herkenbare gevoelens op. "Het is een beetje zoals het was toen ik met Williams in de Formule 1 begon, of toen ik naar Mercedes verhuisde. Nu is het weer een grote verandering voor mij, een verandering in je team en in de rol die ze me beloofden te geven. Dit is voor mij echt, heel interessant."