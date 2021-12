Vettel dacht na over stoppen: ''Ik zou liegen als die gedachte niet bij mij was opgekomen''

In 2021 waren er twijfels of Sebastian Vettel door zou gaan in de Formule 1. In september besloot de viervoudig wereldkampioen om de optie te lichten van zijn contract bij Aston Martin. De viervoudig kampioen (2010 t/m 2013) bevestigd nogmaals dat het vuur nog niet gedoofd is.



In een gesprek met F1-Insider zei de Duitser het volgende:



“Natuurlijk stel je jezelf soms de vraag [red. over wel of niet stoppen]. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat die gedachte nog niet bij me opgekomen was', zei hij.

Vettel benadrukt dat hij niet in de Formule 1 blijft om maatschappelijke discussies aan de kaak te stellen: “Als ik de innerlijke drijfveer en ambitie niet meer voel en me er alleen maar aan houd om berichten over te brengen of het banksaldo te vergroten, zou dat verraad zijn aan de generatie die nog moet komen en de droom gaat waarmaken.''

De Aston Martin-coureur blikt alvast vooruit op volgend seizoen, maar heeft vooralsnog geen hoge verwachtingen ondanks grote veranderingen aan de bolides. "De nieuwe regels bieden een geweldige kans in 2022. Maar we moeten ook realistisch blijven en niet praten over favorieten zijn, maar kijken hoe goed onze auto is."