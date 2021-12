Ross Brawn kan huidige Formule 1-wagens missen als kiespijn: "Veel te lastig als je wilt inhalen"

In Abu Dhabi reden de heren coureurs voor het laatste met de auto's naar de wetgeving van het huidige regelpakket. Vanaf het seizoen 2022 gelden er nieuwe regels en zal het publiek weer opnieuw moeten wennen aan de gloednieuwe bolides. In Silverstone kreeg de wereld vast een sneak peak te zien alleen zegt dat nog weinig.

Het is dan ook de verwachting dat alles anders zal zijn in het aankomende seizoen. Niet alleen zullen de auto's er anders uit zien, de rangorde zal ook flink veranderen. De kans is immers groot dat sommige teams een slimmigheidje hebben gevonden waardoor ze een voorsprong hebben. Sommige teams gaven al minder aandacht aan hun 2021-wagen om zich te richten op het aankomende jaar.

Ultieme auto's

Formule 1-kopstuk Ross Brawn is in ieder geval niet rouwig over het afscheid van de huidige wagens. In de Tech Talk van F1 TV bespreekt men of de wagens van 2021 de ultieme auto's waren. Brawn is nogal duidelijk: "Ik denk dat dat afhangt van wat je de ultieme Formule 1-auto vindt. Als om de snelste gaat, dan ja. Als het om de beste race auto gaat zeg ik nee. Ik denk dat deze auto's veel te lastig zijn als je wilt inhalen."

Geweldige machines

Brawn kijkt heel erg uit naar de nieuwe bolides en kan de racewagens van 2021 dan ook missen als kiespijn. Hij verduidelijkt zijn mening: "Ze zijn veel te gevoelig als ze een kerb raken. Als er bijvoorbeeld een onderdeel afvliegt dan werken ze niet meer. Het zijn geweldige machines, ik bedoel de complexiteit is prachtig."