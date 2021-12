Todt staat niet onwelwillend tegenover mogelijke nieuwe rol: "Zolang het werkbaar is naast mijn werkzaamheden"

Sinds vorige week is Jean Todt geen president meer van autosportfederatie FIA. De Fransman werd opgevolgd door Mohammed Ben Sulayem. Toch lijkt het erop dat Todt niet achter de spreekwoordelijke geraniums gaat zitten, volgens meerdere geruchten kan hij namelijk zo instappen bij oude liefde Ferrari.

Todt was de grote baas bij Ferrari in de succesvolle jaren van Michael Schumacher. De warme band is dan ook nog aanwezig. In gesprek met de Franse krant L'Equipe meldt hij dat er niets aan de hand is: "Nu speelt er niets. We moeten realistisch zijn. Mijn inzet voor verkeersveiligheid bij de Verenigde Naties is het allerbelangrijkste."

Toch sluit de Fransman de deur niet volledig. De ervaren Todt zou volgens de geruchten in een soort 'Lauda-rol' bij Ferrari aan de gang kunnen gaan. Hij is cryptisch: "Ik doe de deur niet dicht voor andere mogelijkheden, zolang ze werkbaar zijn naast al mijn andere werkzaamheden."