Ben Sulayem ontkent betrokkenheid Bernie Ecclestone : "Vanwege geloofwaardigheid niet vanwege naam"

Afgelopen week werd Mohammed Ben Sulayem verkozen tot de nieuwe president van de FIA. De komst van Ben Sulayem heeft voor enkele historische feiten gezorgd. Niet alleen is hij zelf de eerste Aziatische voorzitter van de bond, zijn verkiezing heeft ook gezorgd voor een ander historisch feit.

Door de verkiezing van Ben Sulayem is het immers ook duidelijk wie er andere belangrijke posten binnen de FIA gaan bekleden. Door zijn verkiezing is namelijk Fabiana Ecclestone verkozen tot vicepresident van de sport in Zuid-Amerika. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de FIA.

Bewuste keuze

Het meest opvallende is nog wel dat dit de vrouw is van voormalig Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone. Sulayem is tegenover Motorsport.com vooral lovend: "We praten hier niet over iets van een commissie, we hebben het over de vicepresident. Toen ik haar benaderde voor de functie deed ik dat vanwege haar geloofwaardigheid en niet vanwege haar naam. Het is een bewuste keuze."

Hulp

De voormalig rallykampioen heeft alleen maar goede verhalen over mevrouw Ecclestone: "Ze was betrokken bij de Grand Prix van Brazilië en ook bij de lokale autosportbond. Ze heeft een sportieve achtergrond en ook op mobiliteitsvlak en daarnaast heeft ze ook nog eens in twee commissies gezeten. Ervaring zat dus. Bernie zei tegen me dat ik haar moest overtuigen en niets met hem te maken had. Daar stopte zijn hulp dus."