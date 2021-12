Welke opties heeft Mercedes als Hamilton daadwerkelijk stopt?

Afgelopen week voedde Mercedes-teambaas Toto Wolff de geruchten over een mogelijk pensioen van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen verloor in Abu Dhabi de titelstrijd van Max Verstappen en verscheen daarna alleen nog in het openbaar voor het afscheid van Valtteri Bottas en toen hij werd geridderd door de Britse prins Charles.

In principe keert Hamilton over enkele maanden gewoon weer terug achter het stuur van zijn Mercedes. Maar na zijn nederlaag in de titelstrijd is het muisstil rondom de Brit. Wolff maakte de geruchten alleen maar sterker door afgelopen week te zeggen dat hij hoopt dat Hamilton doorgaat met racen. Het was een donderslag bij heldere hemel want niet eerder werden er dit soort uitspraken gedaan door Mercedes-kopstukken. Vooralsnog lijkt het erop dat Hamilton doorgaat maar wat kan Mercedes doen als hij toch onverhoopt stopt?

In 2016 zat Mercedes in precies hetzelfde schuitje, kersvers wereldkampioen Nico Rosberg kondigde zijn afscheid aan en Mercedes moest halsoverkop op zoek naar een vervanger. Dat werd Valtteri Bottas, die voor 2022 is vervangen door de redelijk onervaren George Russell. Moet Russell dan de kar gaan trekken? Of tovert Mercedes in die situatie een konijn uit de hoge hoed?

Reservebank

Op de reservebank bij Mercedes zitten momenteel twee coureurs: Stoffel Vandoorne en onze landgenoot Nyck de Vries. Beide coureurs verdedigen de Mercedes-kleuren in de Formule E maar kunnen in principe zo instappen bij de kampioensploeg. Vandoorne heeft enkele seizoenen Formule 1-ervaring opgedaan bij McLaren en de Vries heeft nog nooit in officiële Formule 1-race gereden. Vorig jaar leek het erop dat Vandoorne Hamilton zou vervangen in Sakhir na diens coronabesmetting maar toen koos de ploeg voor Russell. Dit roept de vraag op of Mercedes wel wil kiezen voor hun reserves, maar wat zijn de andere opties?

Ocon

Esteban Ocon rijdt sinds 2020 voor Alpine ,in 2020 heette het team nog Renault, en was altijd het grote talent in de Mercedes-stal. Hij heeft echter nog steeds geen kans gehad bij de grote Duitse renstal. Mocht Hamilton echt vertrekken, dan kan Ocon zijn kans grijpen. Alpine hoeft bij een eventueel vertrek niet lang te puzzelen, toptalent Oscar Piastri staat immers te trappelen in de coulissen. Maar Ocon heeft nog nooit de kar getrokken bij een topteam en zal net als Russell zich eerst moeten aanpassen aan een mogelijk nieuwe werkomgeving.

Bottas

Mercedes kan proberen om te kijken of Valtteri Bottas misschien toch nog een jaartje wil aanblijven. Bottas heeft dan wel een contract getekend bij Alfa Romeo maar in de Formule 1 zijn wel eens gekkere dingen gebeurd. Toen Rosberg in 2016 plotsklaps met pensioen ging vertrok Bottas bij Williams. Dat team trok toen Felipe Massa terug uit zijn pensioen. Alfa Romeo kan zelf nog altijd teruggrijpen op Antonio Giovinazzi. Motorleverancier Ferrari had de Italiaan immers graag in de Formule 1 gehouden.

Andere opties zijn er niet direct voor Mercedes. De renstal kan natuurlijk altijd nog kijken bij klantenteam Aston Martin maar het is de vraag of die hun coureurs naar Mercedes laten gaan. De ambities bij het Britse team zijn torenhoog en met de nieuwe regels van 2022 kunnen ze zelf zomaar een rol van betekenis gaan spelen. Verder is Nico Hülkenberg nog vrij maar de Duitser heeft er wel een jaar opzitten waarin hij geen enkele meter heeft geracet.

Grote schoenen

Voorlopig is het dus nog even afwachten wat de toekomstplannen van Hamilton zijn. Maar mocht de Brit daadwerkelijk zijn helm aan de wilgen hangen, dan kan men concluderen dat het grote Duitse team nog wel eens een probleem kan hebben. Geen van de bovengenoemde coureurs vult immers zomaar de grote schoenen van de legendarische Hamilton. Het is voor een topteam immers wel fijn als de kopman van naam en faam is.