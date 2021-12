Wolff hoopt dat Hamilton blijft racen: "Ik hoop dat Lewis doorgaat"

Vandaag werd bekend dat Mercedes hun beroep tegen hun afgewezen protest toch niet doorzet. Dat neemt niet weg dat de teleurstelling nog steeds overheerst bij het Duitse team. Teambaas Toto Wolff en stercoureur Lewis Hamilton ontbreken dan ook bij het FIA-gala van vanavond.

Het is opvallend dat de twee kopstukken van Mercedes ontbreken bij het gala. Het team heeft immers het constructeurskampioenschap gewonnen en Hamilton werd alsnog tweede in het kampioenschap. Wolff heeft echter een duidelijk reden voor zijn afwezigheid. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Ik ben niet aanwezig omdat ik loyaal ben aan Lewis en vanwege mijn persoonlijke integriteit."

Hamilton zelf heeft sinds de seizoensfinale niets meer van zich laten horen al verscheen hij gister wel in het openbaar om geridderd te worden. Wolff hoopt dat Hamilton volgend jaar weer achter het stuur zit: "Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen want hij is de beste ooit."

Gedesillusioneerd

Maar Wolff kent zijn stercoureur en hij heeft dan ook goede hoop dat Hamilton zijn carrière gewoon voortzet. Hij spreekt zich uit: "Ik denk dat zijn hart zal zeggen dat hij door moet gaan, hij is op de toppen zijn kunnen. Maar we moeten over de pijn van zondag heenkomen. Ook omdat hij een man is met duidelijke waarden en normen, het is lastig om te begrijpen. Momenteel zijn Lewis en ik gedesillusioneerd. Niet vanwege in de sport overigens. We houden nog steeds met alles wat we hebben van de sport omdat de stopwatch nooit liegt."