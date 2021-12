Sydney wil Australische Grand Prix wegkapen bij Melbourne

De banden tussen Sydney en de Grand Prix van Australië zijn sterker geworden, als gevolg van de opmerkingen van de premier van New South Wales. Dominic Perrottet gelooft dat Sydney een serieuze kans heeft om te vechten voor de Australische Grand Prix en daarmee de race uit Melbourne weg te halen.

Eind oktober kwamen er berichten naar buiten dat Sydney de mogelijkheid onderzocht om de Grand Prix van Australië te grijpen als het bestaande contract tussen FOM en Melbourne in 2025 afloopt. Het idee zou zijn om een ​​stratencircuit rond de beroemde haven van Sydney te creëren, vergelijkbaar met de locatie van de Grand Prix van Monaco. Het zou echter niet de bedoeling zijn om over de Harbour Bridge te racen vanwege veiligheidsproblemen.

Perrottet wil graag meer grote sportevenementen naar Sydney brengen en zei, geciteerd door Fox Sports: "We hebben de beste steden, niet alleen in het land, maar in de wereld. En serieus, waarom zou de Formule 1 in Melbourne willen blijven als je hier kunt komen? We denken dat we een goede kans hebben om dat evenement hierheen te halen. Maar het is niet alleen de Formule 1, het zijn grote evenementen in het hele land en over de hele wereld waar we naar op zoek zijn."

De opmerkingen van Perrottet werden onderschreven door Venues NSW-voorzitter Tony Shepherd, die zei: "De mensen van NSW houden net zoveel van autoracen als iedereen en we hebben een stad van wereldklasse om het te organiseren. We zouden de route zorgvuldig moeten kiezen om mensen niet te storen, maar het zou een geweldige manier zijn om onze stad aan de wereld te verkopen."

Historie Australische Grand Prix

De Grand Prix in Albert Park, Melbourne, heeft sinds 1996 elk jaar de Grand Prix van Australië georganiseerd, hoewel de edities van 2020 en 2021 moesten worden geannuleerd vanwege de coronapandemie. Voorheen was tussen 1985 en 1995 een stratencircuit in Adelaide het toneel, en met de daaropvolgende verhuizing naar Melbourne werd de race ook van het einde van het seizoen verschoven naar de traditionele openingsrace van het seizoen.

De eerstvolgende race in Melbourne staat echter gepland op 10 april 2022, als derde race van het F1-seizoen.