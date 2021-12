Verstappen heeft tip voor Latifi: "Voorlopig offline gaan"

Wereldkampioen Formule 1 2021 Max Verstappen heeft Nicholas Latifi geadviseerd om zijn telefoon uit te zetten. Nadat Latifi afgelopen zondag voor een Safety Car zorgde doordat hij crashte, waardoor Max Verstappen de kans kreeg om kampioen te worden, bood Christian Horner de Canadees een 'levenslange voorraad Red Bull' aan voor 'de hulp' die Red Bull Racing heeft gehad.

Sindsdien hebben enkele fans van Lewis Hamilton en Mercedes op sociale media complottheorieën afgevuurd op de Williams-coureur. De 26-jarige coureur is zich echter van geen kwaad bewust: "Het was duidelijk nooit mijn bedoeling om het kampioenschap te beïnvloeden. Ik heb een fout gemaakt en mijn eigen race verpest. Ik kan me alleen verontschuldigen voor het beïnvloeden en het creëren van een kans, maar nogmaals - ik heb een fout gemaakt."

Voor de explosieve finale van 2021 van zondag zei Red Bull-baas Helmut Marko dat Verstappen de intense druk van de strijd om het kampioenschap aankon door de pers en sociale media te vermijden.

Verstappen adviseert nu Latifi om een ​​soortgelijke aanpak te volgen. "Als hij slim is, zet hij zijn telefoon uit en negeert deze voorlopig. Ik hoop alleen dat Nicholas van zijn vakantie kan genieten en volgend jaar sterker terugkomt."