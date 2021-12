Terugblik: Max Verstappen pakt wereldkampioenschap in Abu Dhabi 2021

Max Verstappen is officieel gehuldigd als wereldkampioen van de Formule 1. Afgelopen weekend pakte de Nederlander op een sensationele wijze de wereldtitel.

Lewis Hamilton had de beste kansen om de wereldtitel te pakken, die reed immers de hele race aan kop. Verstappen haalde de Mercedes-coureur in de laatste ronde in en won hierdoor het kampioenschap.

Naast de actie van de 24-jarige Nederlander was er nog veel meer te zien en dat kan je bekijken in de foto's hieronder: