Nyck de Vries over F1-toekomst: "De mogelijkheden komen vanzelf"

Niet alleen Max Verstappen werd donderdag een trofee gegeven bij het FIA-gala. Ook Nyck de Vries mocht zijn bijzondere prijs ophalen, doordat hij kampioen is geworden in de Formule E. De Nederlander, die test- en simulatorcoureur is bij Mercedes stond even in de schijnwerpers.

Het was niet de eerste keer voor de 26-jarige Fries dat hij op het FIA-gala stond, aangezien hij ook al enkele jaren geleden de F2-titel pakte. Op de persconferentie zei hij: "Ik ben vereerd hier te zijn. Wij zijn de verdiende kampioen in de Formule E."

"Mercedes is eigenlijk een soort leuke familie. We werken hard met elkaar en zijn toegewijd. Ik ben trots op dit sterke merk en dat ik daarvoor mag uitkomen."

F1-stoeltje

Eerder deze week testte de Vries op dinsdag in Abu Dhabi voor Mercedes waarbij hij de snelste tijd wist neer te zetten in de wagen van Lewis Hamilton. Over zijn toekomst wil hij niet te veel kwijt, aangezien er soms geruchten gaan dat hij op de deur klopt voor een F1-zitje.

De Vries: "Als ik goed mijn werk blijf doen, komen de mogelijkheden vanzelf. Wat dat zijn weet ik nog niet. Ik zit voorlopig goed waar ik nu ben. Of er een mogelijkheid is om F1 te rijden weet ik niet. De enige manier om mijn carriere goed te laten verlopen is om mijn werk goed uit te voeren en races te winnen. Wat het dan oplevert zien we vanzelf in de toekomst."